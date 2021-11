Maddaloni incontra l’Ordine dei Cavalieri di Santiago

MADDALONI (Caserta) – Maddaloni entra ufficialmente nelle mete riconosciute dall’Ordine dei Cavalieri di Santiago di Compostela. Il prestigioso riconoscimento sarà suggellato da una manifestazione che interesserà la città della provincia di Caserta il prossimo 4 e 5 dicembre. L’ingresso di Maddaloni all’interno del circuito dell’Ordine nasce dalla volontà del maddalonese Vincenzo Tramontano, classe 1959, Sottotenente della Guardia di Finanza in quiescenza e Comendator dell’Ordine del Cammino di Santiago, che ha proposto e organizzato di tenere in città la cerimonia di investitura dei nuovi cavalieri e dame. L’Iniziativa ha trovato anche l’appoggio dell’amministrazione comunale di Maddaloni, guidata dal sindaco Andrea De Filippo, che ha concesso il patrocinio all’evento. La “XXIII Edizione straordinaria investitura Caballeros y Damas della Orden del Camino di Santiago” servirà infatti ad aprire un percorso di duplice collaborazione tra la città e questo prestigioso ordine. I vari appuntamenti seguiranno il seguente ordine:

alle ore 10:30 del 4 dicembre, alla presenza dei Vertici della Orden, presso la sala Chollet del Villaggio dei Ragazzi, la conferenza “I Valori del Cammino di Santiago”, tenuta da Vincenzo Tramontano, cavaliere della Orden del Cammino di Santiago a cui seguirà un breve intervento di Giuseppe Farina, Presidente della sezione ANFI di Maddaloni;

alle ore 12:30 del 4 dicembre, in Piazza Don Salvatore D’Angelo, lato Villaggio dei Ragazzi, la cerimonia presieduta dal Sindaco di Maddaloni, Dott. Andrea De Filippo, che culminerà nella scoperta di una targa chilometrica, alla presenza dei vertici dell’ordine del Cammino di Santiago, del Direttore del Villaggio dei Ragazzi, del Vice Sindaco, dell’Assessore alla Cultura, allo Sport e agli Eventi e di altre Autorità locali;

alle ore 18:15 del 4 dicembre, presso il Centro Polivalente Giovanile di Maddaloni, via Napoli, 204, la cerimonia stile medievale presieduta dai Vertici della Orden del cammino di Santiago, di vestizione dei nuovi cavalieri e dame dell’Ordine del Cammino di Santiago. Dopo la cerimonia ci sarà anche l’esibizione della Folk Band dell’associazione ‘Germogli’;

alle ore 11:30 del 5 dicembre, ci sarà un pellegrinaggio nel centro storico di Maddaloni, di circa 2 chilometri, disegnato da Vincenzo Tramontano, con uno dei simboli del cammino, le frecce gialle sulla strada ad indicare il percorso, con partenza e arrivo da Piazza Don Salvatore D’Angelo (vicino la targa di Santiago).

Fatto salvo che per la cerimonia di vestizione che, anche a causa della pandemia, sarà ridotta ai soli membri dell’Ordine, la cittadinanza tutta è invitata a presenziare agli eventi in programma.