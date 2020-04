Maddaloni. Iniziata la consegna dei moduli per i buoni spesa.

Come stabilito da calendario in data di ieri, stamane alle ore 9,00 è iniziata, negli uffici preposti, ufficio protocollo e ufficio servizi sociali,la consegna dei moduli per i buoni spes.

Ci sono giunte foto e segnalazioni che in via Mercorio, sede degli uffici dei servizi sociali, in cui la fila era consistente e le persone non rispettavano le distanze di sicurezza.

Senza voler sollevare polemiche, vogliamo sottolineare ancora una volta, l’importanza di rispettare e far rispettare le regole, evitando, con comportamenti superficiali, di rendere vano il sacrificio che ciascuno di noi sta facendo.

Aggiungiamo inoltre che dagli uffici comunali ci giunge questa comunicazione che ripetiamo per pubblica utilità:

INFORMAZIONI IMPORTANTE.

LE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA VANNO INVIATE A MEZZO MAIL all’indirizzo: [email protected]

NON È OBBLIGATORIA LA CONSEGNA A MANO COME INDICATO NEL BANDO.