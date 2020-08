Maddaloni. Iniziati i lavori alla rete idrica in via Sant’Eustachio

Da un paio di giorni sono iniziati i lavori per la sostituzione delle rete idrica di via sant’Eustachio, una strada di Maddaloni quasi esclusivamente residenziale e densamente popolata. In questa strada, si susseguivano sprechi e disagi legati alle perdite d’acqua. Un problema che parte da lontano: da oltre 10 anni, infatti questa strada era oggetto di rattoppi e riparazioni provvisorie che tamponavano l’emergenza.

I lavori, che non saranno brevi, pare ci vorranno all’incirca 2 mesi per completare il tutto, risolveranno definitivamente il problema.

Con l’installazione della nuova condotta idrica, non più in plastica ma in ghisa, i residenti di via Sant’ Eustachio non soffriranno più e l’ente risparmierà parecchi soldi per le riparazioni – ha dichiarato il sindaco Andrea De Filippo, che ha anche sottolineato: un intervento così oneroso necessitava di una programmazione economica che prevedesse un adeguato stanziamento di risorse per l’affidamento dei lavori. La condotta in ghisa prevede circa 70 allacci, pertanto il lavoro è lungo e complesso. Il costo dell’intervento si aggira sui 150.000 €. Aggiungo inoltre che nel computo dei lavori è compreso anche il rifacimento dell’intero manto stradale.