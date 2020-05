Maddaloni. Iniziativa di omaggio in ricordo di don Salvatore d’Angelo

MADDALONI (Caserta) – Questo fine settimana si ricorda, con diverse iniziative, il ventesimo anniversario della morte di don Salvatore d’Angelo che si celebrerà il 30 maggio 2020.

La Fondazione del Villaggio dei Ragazzi ha organizzato una Santa Messa con il Vescovo della Diocesi di Caserta, mons. Giovanni D’Alise; l’Associazione Culturale Musicale Onlus“Aniello Barchetta” e il suo presidente Maestro Antonio Barchetta sul canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta” (link) ha pubblicato un video “80° di Don Salvatore d’Angelo. A non solo queste iniziative (poche a causa delle limitazioni del covid 19 e delle prescrizioni normative anti assembramento) si aggiunge quella dei giovani artigiani del legno, ovvero l’iniziativa di “MC Passione legno” che di recente aveva omaggiato, per l’8 maggio, il Santo Patrono San Michele Arcangelo.

Da qualche giorno sulla pagina social di “MC Passione legno” capeggia il seguente post concorso, omaggio a don Salvatore d’Angelo:

«“Concorso libero e gratuito in memoria di don Salvatore d’Angelo”: regalati l’incisione in legno, vinci la foto con più like /Mi Piace.

A fine mese ricorre il 20esimo anniversario della morte di don Salvatore d’Angelo e “MC Passione legno” intende omaggiare questo ricordo avviando una nuova selezione della foto più cliccata da incidersi sul legno e regalarla a chi la posterà sotto questo post. “MC Passione legno” vuole ricordare in questo modo don Salvatore e omaggiare anche il Villaggio dei Ragazzi. Ogni foto potrà essere o meno accompagnata da un commento di chi pubblica la foto stessa.

Il termine per votare è la mezza notte del 30 maggio 2020.

Non c’è limite di partecipazione di foto.

“MC Passione legno” artigiani amatoriali del legno, maddalonesi, hanno deciso di regalare questa incisione alla foto che si classificherà con più Mi Piace, in onore di don Salvatore d’Angelo, partecipando così indirettamente agli eventi in suo ricordo.

Chiunque può collegarsi alla pagina facebook “MC Passione legno” , nel web disponibile al link https://www.facebook.com/MC-passione-legno-100405938147213/ ,

accedere a questo post intitolato “Concorso libero e gratuito in memoria di don Salvatore d’Angelo” #regalatiunaincisionedidonSalvatoredAngelo e, dopo aver messo Mi Piace alla pagina social “MC Passione legno”, aggiungere una o più foto. È possibile chiedere a tutti i propri amici di mettere Mi Piace alla propria foto entro la mezza notte del giorno 30 maggio 2020 e la foto con più Mi Piace sarà premiata con una incisione su legno e regalata da “MC Passione legno” a chi ha postato la foto.

Tutti pronti, quindi, a condividere questo post a tutti gli amici di facebook e con #regalatiunaincisionedidonSalvatoredAngelo invita i tuoi amici a mettere Mi Piace sulla Pagina Facebook “MC Passione legno” e sulla tua foto inserita sotto il presente post. Più Mi Piace farai mettere alla tua, o alle tue foto e più possibilità avrai di vincere l’incisione su legno della foto vincitrice.

La partecipazione è gratuita e il premio va a chi avrà più Mi Piace sulla foto e ricorda di far mettere anche Mi Piace sulla Pagina “MC Passione legno”. #regalatiunaincisionedidonSalvatoredAngelo “MC Passione del legno” aspetta le vostro foto.

PS sono valide solo le foto messe in commento a questo post della pagina “MC Passione legno” ed ogni autore è il solo responsabile della foto condivisa».

In questo modo “MC Passione del Legno”, pagina di giovani artigiani amatoriali del legno di Maddaloni ha promosso la selezione di una immagine da premiare in onore di don Salvatore d’Angelo.

La promozione prevede la pubblicazione di una o più foto in onore del sacerdote maddalonese e quella più cliccata sarà fatta una incisione su legno e regalata a chi ha postato la foto con più like.

Attualmente già ci sono diverse foto postate, anche di rilevanti autori/fotografi maddalonesi, e ci possono riscontrare delle interessanti e inedite foto storiche di don Salvatore d’Angelo, del Villaggio dei Ragazzi e della Città di Maddaloni. Ci complimentiamo con “MC passione legno” per la bella iniziativa.