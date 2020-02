Maddaloni. Interessante e partecipato il convegno sulla donazione degli organi

“Un donatore moltiplica la vita”. Questa frase, pronunciata dal dottor Acampora, uno dei relatori del convegno di stamane, ben sintetizza lo spirito del convegno appena terminato nella parrocchia di Santa Margherita. Donare oggi cuore, cornea, fegato e atri organi che possono essere trapiantati significa garantire la sopravvivenza a persone che senza questa opportunità non avrebbero speranze. Presenti i sindaci di Maddaloni e San Felice a Cancello, Andrea De Filippo e Giovanni Ferrara. Tanti i relatori che hanno accolto l’invito di don Antimo per discutere dei vari aspetti collegati alla donazione degli organi, da quelli strettamente sanitari a quelli legali. Don Nicola, parroco di Caserta Vecchia ha portato i saluti del vescovo D’Alise. Intervento a sorpresa e fuori scaletta dell’on. Alfonso Piscitelli che ha sottolineato che la nostra regione è ultima in Italia per le donazioni.

Molto interesse sulla tematica: lo ha attestato una platea che ha riempito le panche della splendida chiesa nel centro storico della città, che ha scelto di dedicare qualche ora per approfondire le proprie conoscenze sulla donazione.