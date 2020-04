Maddaloni. La Banca del Tempo aiuta la Croce Rossa

Anche la Banca del Tempo (BdT), associazione molto attiva sul territorio da anni, con grande generosità e con lo spirito di invogliare tanti a fare anche di più, si veste di operosità donando nel suo piccolo alla CRI di Maddaloni, 600 euro,raccolti fra i propri associati.

“Ciò per concorrere, anche se in modo minimale alle spese e all’ impegno che il comitato di croce rossa sta sostenendo per soccorrere i bisognosi e i sofferenti del nostro territorio, caduti sotto il flagello del virus.” dichiara il presidente Antonio Cuomo.

La donazione, disse un saggio, non è mai il premio per uno sforzo già compiuto ma il

sostegno stimolante a proseguire sul percorso intrapreso. È questa la cosa che

continuerà a fare come gregaria la Banca del Tempo al fianco di tante associazioni del territorio.

Ognuno sta facendo la sua parte ed ogni aiuto è prezioso. L’unione fa la forza, oggi più che mai.