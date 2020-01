Maddaloni. La Befana solidale porta calze a 120 mamme e bambini

Una Befana davvero generosa quella della Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo”.

Infatti la Befana Solidale, ieri abbiamo nell’ Emporio di via Appia ieri ha distribuito calze a grandi e piccini. Mamme e figli hanno ricevuto la loro bella calza, oltre a fare merenda con cornetti caldi. “ Un bel pomeriggio, con i nostri bimbi con i propri genitori proprio come una enorme famiglia. Il segreto del nostro fare è proprio quello di instaurare un rapporto con i bimbi e i propri genitori fatto di ascolto, dialogo, fratellanza, condivisione, fiducia e tanto altro.” ha dichiarato commosso il presidente Antimo Suppa. I volontari dell’Associazione L’Albero della Vita seguono ed assistono i propri iscritti tutti i pomeriggi per tutto l’anno. Ieri la Befana per l’intero pomeriggio ha giocato con i bimbi presenti distribuendo calze, giocattoli e cornetti al cioccolato a tutti i bambini e alle loro mamme creando un clima di condivisione e spensieratezza all’ interno dell’Emporio “Angela Eliseo”. I volontari dell’Associazione “L’Albero della Vita” ringraziano quanti in breve tempo hanno dato una mano (donando giocattoli) per organizzare “LA BEFANA SOLIDALE”.