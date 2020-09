Maddaloni. La belga Kopecky vince la 7^ tappa del Giro Rosa

Maddaloni si è tinta di rosa oggi per accogliere la 7^ tappa del giro ciclistico femminile Nola- Maddaloni.

La città ha già accolto non solo il Giro Rosa ma anche il Giro d’Italia per diversi anni in passato.

Per il secondo anno consecutivo è attraversato dalle atlete delle 2 ruote. Quest’anno il traguardo della tappa è nel cuore della città, nel Villaggio dei Ragazzi.

belga Lotte Kopecky è la vincitrice della settima tappa del 31 Giro d’Italia Rosa che è stata proprio dedicata a don Salvatore d’Angelo, sacerdote e fondatore del Villaggio dei Ragazzi.

Nei metri finali 3 cicliste sono state coinvolte in un una brutta caduta. Annemiek Van Vleuten, Marianne Vos e Amanda Spratt sono ora in ospedale per accertamenti: per Van Vleuten si teme una frattura del braccio, per Spratt della clavicola.