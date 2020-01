Maddaloni. La buca nascosta

Queste buche sparse in città danno a Maddaloni un aspetto lunare. Nei posti più impensabili si formano ogni giorno, sia sul basolato che sull’asfalto, trasformandosi in piccoli stagni quando piove. E non fanno eccezione, si formano in qualunque strada. Questa che vi segnaliamo oggi, per iniziare la settimana, si trova proprio vicino casa del vicesindaco, nella stradina che collega via Colletta a via Serao. Potrebbe sembrare una stradina secondaria e nascosta, invece no, in quanto adiacente a uno dei locali della movida maddalonese. Sperando come sempre che le nostre segnalazioni siano utili ai nostri lettori e ai preposti a ripararle. Casomai fosse loro sfuggita.