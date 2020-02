Maddaloni. La “cappelluccia” va in pellegrinaggio a Loreto

In occasione dell’anno giubilare Lauretano indetto da Papa Francesco al Santuario della Madonna di Loreto in Recanati (MC) la Parrocchia Nostra Signora di Loreto di Via Appia di Maddaloni,la “Cappelluccia”, ha organizzato un pellegrinaggio di due giorni nei gironi di 8 e 9 febbraio 2020.

L’iniziativa, dopo l’input del Parroco don Marco Zuppardi che con una forte impronta pastorale sta facendo di tutto per ravvivare la Parrocchia e il quartiere, è stata promossa dal Comitato Festa coordinato dal direttore del Consiglio Pastorale il Cavaliere Gioacchino Di Lillo, il Responsabile Agostino Tedesco, dal tesoriere Michele Della Valle e dai consiglieri Andrea Di Caprio e Gaetano Di Cicco. Preghiere e riflessioni hanno aiutato i 54 fedeli partecipanti per arricchirsi dell’amore di Dio e per prepararsi per varcare la “porta Santa” secondo le condizioni per applicare e ricevere l’indulgenza plenaria. Prima tappa è stato il Santuario di San Gabriele Della Croce, una bellissima struttura protetta dal Gran Sasso come una muraglia. Il giorno seguente a Loreto c’è stato l’ingresso per la Porta Santa, con una processione guidata sulle note del canto Madonna nera, con lo stendardo portato dai rappresentanti del comitato e dai bambini. All’uscita lo stendardo è stato portato dalle donne. Momenti bellissimi e pieni di commozione vissute dai presenti che hanno raccontato questa esperienza straordinaria.