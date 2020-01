Maddaloni. La Caritas interviene per Angelina

In riferimento all’appello dell’Albero della vita da noi pubblicato poche ore fa interviene la Caritas Parrocchiale di Sant’Aniello Abate.

”Abbiamo sempre provveduto noi ad Angelina e continueremo a farlo” ha dichiarato Alfredo Varra. Ha aggiunto inoltre che fino a dicembre e fino a poco prima che i riflettori si accendessero su Angelina, in silenzio, la Caritas si è preoccupata di fornire pannoloni, di lavarla, nutrirla e darle tutto ciò di cui avesse bisogno. Quanto è stato necessario acquistare lo ha pagato il sig. Mario Riviezzo, che come ormai tutti sanno gestisce la pensione e fa praticamente da tutore alla donna. Per cui, tiene a ribadire Varra, quanto occorre alla donna lo forniranno loro, come hanno sempre fatto in questi anni, in silenzio, perché il bene si fa ma non si dice.