Maddaloni. La città grande assente nel prossimo consiglio comunale

A Maddaloni il prossimo consiglio comunale, in seduta ordinaria e pubblica, è stato convocato per martedì 21 luglio alle ore 17,00 al PalaFeudo.

Sarà un consiglio veloce con pochi punti all’ordine del giorno, solo 5: 2 approvazioni ( una chiaramente del verbale della seduta precedente) e 3 ratifiche.

Un ordine di giorno di prassi per la definizione del bilancio, certo, ma ciò non toglie che manca la discussione sui problemi della città. Sul tavolo non ci sono argomenti. E la responsabilità di ciò non è certamente esclusiva della maggioranza. L’opposizione stessa abdica al suo ruolo e rimane in disparte. Tutto lascia pensare che la campagna elettorale per le regionali è già nel pieno. Partita in ritardo e con tempi ristretti, c’è necessità di un lavoro più intenso e capillare che mai. Le candidature in campo poi alterano geometrie e modificano alleanze che, nate per un accordo elettorale e non politico, oggi potrebbero sbilanciare equilibri già precari. E allora perchè porre in discussione argomenti che potrebbero tarpare le ali a possibili accordi trasversali?

E va bene così… senza parole.