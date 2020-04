Maddaloni. La fase 2 si inaugura con un nuovo contagio in città

Prende il via la fase 2 e dopo 3 settimane in cui in città non avevamo dato notizia di nuovi contagi, ecco che oggi si conta la 15esima persona contagiata. Questa persona si trova a casa, nopn ha necessità di cure ospedaliere al momento, ed ha contratto il virus in quanto congiunta di una persona già contagiata.

Questo vuol dire di andarci cauti, di non rilassarsi, è ancora alto il rischio di contagio.

Invitiamo pertanto, ancora, una volta, a chi può, a rimanere a casa, e ad uscire solo per lo stretto necessario, rispettando le distanze e munendosi dei dispositivi di protezione individuale.