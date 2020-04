Maddaloni. La Polizia aiuta la Caritas

Maddaloni in questo periodo così drammatico sta conoscendo momenti ed occasioni di grande generosità. Tanta solidarietà era inaspettata forse perché mai avevamo vissuto un periodo così difficile. Quasi nessuno dei protagonisti di queste vicende ricorda le guerre se non attraverso racconti.

Ieri un altro episodio si aggiunge a quelli che ormai quasi quotidianamente vi raccontiamo. Le forze dell’ordine cittadine, la Polizia del locale Commissariato ha fatto una consistente raccolta di generi alimentari e la ha donata alla Caritas Parrocchiale Sant’Aniello Abate. Questo articolo vuole essere anche un ringraziamento dei volontari della Caritas che, come tante altre realtà del territorio, stanno lavorando senza sosta per aiutare i più deboli.