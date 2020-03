Maddaloni. La Polizia Municipale gira per la città

La necessità aguzza l’ingegno e visto che molti cittadini di stare a casa non ne vogliono proprio sapere, da ieri, gli agenti della Polizia Municipale hanno iniziato a pattugliare la città, protetti dai dispositivi di sicurezza e armati di megafono. Da un’idea dell’agente Salvatore Melillo, prontamente condivisa dai colleghi e logicamente con l’assenso ed il plauso del Sindaco Andrea De Filippo.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Salvatore Melillo per capire meglio come stanno operando: “Abbiamo pattugliato anche noi la città, pur non essendo nostro compito. La gente ci ha sentiti arrivare grazie al megafono, si è affacciata, ci ha accolti con entusiasmo e ci ha mostrato solidarietà ed appoggio. Tanto in centro quanto in periferia”.

Ieri sera hanno pattugliato la città integrando il lavoro di Polizia e Carabinieri, diffondendo al contempo un messaggio -invito a rimanere in casa. Tutta la città è stata percorsa, periferie comprese.

Per ascoltare l’audio clicca play sul lettore.

Domani mattina ripeteranno il giro e, ancora, nei prossimi giorni. Un ulteriore contributo per il controllo capillare del territorio. Una categoria, quella dei vigili urbani, spesso invia e bistrattata, ma che in questo particolare momento sta in prima linea come tanti altri che devono lavorare. E stanno rischiando anche loro. Un ringraziamento va anche a voi, perchè, per far andare tutto bene, abbiamo bisogno anche di voi!