Maddaloni. La Polizia pattuglia la città

Ben 4 sono le pattuglie della Polizia di Stato che pattugliano il territorio maddalonese ed effettuano controlli. Non a caso il Commissario Aldo Minnarelli ci ha informato in mattinata che Maddaloni è la città in cui sono stati fatti il maggior numero di controlli in tutta la provincia di Caserta. Un record che ci dà tranquillità da un lato, ma ci riflettere: forse c’è ancora troppa gente in giro senza un valido e giustificato motivo?

Nonostante i decreti si susseguano , con ammende e pene da codice penale, c’è ancora qualche temerario che vuole sfidare la legge, la sorte o semplicemente toccare con mano la pericolosità di certi comportamenti. Le imposizioni che stiamo subendo, la quarantena che dovremmo rispettare tutti in modo rigido e consapevole, non sono generate da dittature improvvisate, ma servono a salvare la vita nostra e delle persone a noi care. E più saremo osservanti, prima ne usciremo. Guardare la luna e non il dito. Abbiamo tutti un obiettivo comune: chi sta in casa e chi deve lavorare, serve solo collaborazione e ne usciremo vincitori ed orgogliosi da avercela fatta .

Per cui ancora una volta vi ripetiamo semplici regole: restate in casa; uscite solo per lavoro o per spesa, ma non tutti i giorni ( che non equivale a svaligiare i supermercati!!!): in caso di malessere chiamate il medico curante; per ogni emergenza e/o segnalazione avvertite il 112.

Andrà tutto bene, sì… ma dipende da noi ! Tutti nessuno escluso.