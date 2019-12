Maddaloni. La Pro Loco “San Michele” sta preparando il pranzo solidale. Puoi contribuire anche tu!

A Maddaloni la solidarietà per fortuna non manca e in questi giorni il lavoro delle tante associazioni aumenta a dismisura. I volontari coinvolti, sempre col sorriso, aiutano chi vive serie difficoltà economiche per regalare qualche ora di spensieratezza. e dopo i pranzi di Natale, altre associazioni pensano al Capodanno, in modo che nessuna festività rimanga scoperta.

E anche quest’anno la Pro Loco San Michele, in collaborazione con Cds Ama Maddaloni, organizza il pranzo solidale di fine anno presso l’I. C. Maddaloni 1 -Villaggio. La data scelta èil 29 dicembre a ridosso della fine dell’anno. I volontari della Pro Loco e del CDS – AMA hanno diffuso una nota con gli ingredienti necessari per la preparazione del pranzo.

“Vi chiediamo un piccolo gesto di solidarietà per aiutarci a mettere insieme tutto l’occorrente.” si legge sulla pagina Facebook della Pro Loco. Per chi vuole e può la lista di ciò che ancora manca mentre scriviamo è la seguente:

– 6 bottiglie di olio extra vergine d’oliva

– Bottiglie di passata

– 50 uova

– 10 bustine di besciamella

– insalata

– patate

– panettoni, pandori e spumante

– accessori in carta (tovaglie, piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, rotoloni multiuso).

Durante il pranzo una sorpresa per i convenuti!