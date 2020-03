Maddaloni. La PU.LI.SAN. effettua una nuova sanificazione

Proprio mentre vi scriviamo la ditta Pu.li.san. S.r.l. di Maddaloni, che già nei giorni scorsi ha provveduto, gratuitamente, a fare degli interventi di sanificazione in città, sta girando per le strade per un ulteriore intervento di sanificazione.

Ancora una volta il loro lavoro sarà offerto gratuitamente.

” Un piccolo sforzo fatto semplicemente per dire che se vogliamo si possono fare piccoli o grandi gesti per la propria città, soprattutto perchè è la tua città: la città in cui abbiamo giocato, riso, studiato e adesso tocca a noi ,per noi e per i nostri figli che sono il nostro bene più profondo.”

Poche parole quelle del titolare della ditta, che esprimono il senso di appartenenza e di solidarietà, che tanti, ognuno per le proprie possibilità, sta mettendo a disposizione per uscire da questa situazione.

Forza Maddaloni, andrà tutto bene.