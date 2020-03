Maddaloni. La risposta del consigliere Tontoli al comunicato sulla sanificazione

Riceviamo e pubblichiamo ilcomunicato del consigliere Edoardo Tontoli – Città di Idee, a seguito del comunicato dell’assessore Liccardo sulla disinfestazione:

Sanificazione, Tontoli: “Le inadempienze evidenziate hanno comportato intervento Asl”

“Non sono abituato a fare polemica e non è questo il periodo indicato, mi duole però evidenziare che le inadempienze dell’Amministrazione De Filippo, su qualcosa di importanza vitale, hanno comportato l’intervento dell’Asl e quindi l’evidente correzione di errori commessi nel garantire la sanificazione della superficie comunale.” Interviene così il consigliere comunale di Città di Idee Edo Tontoli in merito alle polemiche rispetto alla sanificazione della città. “E’ evidente che non servisse una laurea in ingegneria ambientale per capire che tutto si stesse facendo tranne che tutelare la salute dei cittadini. Ancora una volta la Buttol è stata semplicemente richiamata ad effettuare interventi che i cittadini già pagano. Ai posteri l’ardua sentenza”.