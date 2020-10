Maddaloni. La segnalazione: acqua sporca e rubinetti intasati

La foto mostra il filtro di un rubinetto e ci è stata inviata da un nostro lettore residente a Maddalonj in via Sant’Eustachio. Purtroppo non é la prima volta che scriviamo di questo problema. Molti cittadini ci segnalano, quotidianamente, presenza di grosse quantità di calcare e di sporcizia di ogni genere cc he intasa i filtri dei rubinetti. Non solo: danneggia in maniera irreparabile lavatrici e lavastoviglie .

La situazione dura da tempo, ormai, e i cittadini, giustamente, chiedono che vengano presi provvedimenti per risolvere il problema, considerato anche le tasse che pagano.