Maddaloni. La segnalazione dei cittadini: discariche a cielo aperto nel centro storico

Nulla di nuovo sotto il sole è il caso di dire.Un malcostume diffuso attraversa la città di Maddaloni. A quanto pare, e non da ora, ci sono alcuni “individui” che hanno scambiato le strade della città, soprattutto quelle del centro storico, per discariche a cielo aperto. Si sento autorizzati a sversare di tutto, a tutte le ore, senza alcun briciolo di senso civico, rispetto delle regole e senso dell’igiene e del pudore.

Quello nella foto è solo l’ennesimo cumulo che stavolta è spuntato in via Bixio all’angolo con via Altomari, in pieno centro storico e vicino ad un’antica chiesa, oltre che in una zona abitata. Ogni tanto riportiamo per nostri lettori queste squallide notizie, perchè è importante la memoria. Scrivere di tutti quelli che notiamo e che i nostri lettori ci segnalano renderebbe il giornale monotematico.

Situazioni analoghe si trovano in via Ponte Carolino, via Santa Margherita, giusto per citarne alcune. Ma la periferia non sta in condizioni migliori.

In attesa di soluzioni continuiamo ad informarvi e a pubblicare le vostre segnalazioni.