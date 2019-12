Maddaloni. La tempesta non ferma il De Nicola

La tempesta non ferma il De Nicola, anzi la tempesta è il De Nicola! Oggi si è tenuto il primo Open Day . Tuoni e fulmini da stamattina non hanno dato tregua, creando disagi di ogni genere compreso uno sbalzo di corrente che ha tenuto al buio parte dell’istituto.

Ma tutto ciò non ha fatto desistere docenti, alunni e personale scolastico che con la preside Rosa Suppa in testa hanno allestito tutti i laboratori programmati. Una squadra affiatata che lavora in sinergia seguendo i suoi alunni dall’infanzia all’ adolescenza, con passione e professionalità. E sempre con il sorriso!

Tutto si è svolto come da programma con le esibizioni degli alunni dei tre ordini di scuola che insieme hanno partecipato agli spettacoli e ai laboratori. Molto apprezzata la mostra dei presepi realizzati dagli alunni della secondaria con materiale di riciclo. Insomma un successo e la soddisfazione dei genitori che in alcuni laboratori hanno creato manufatti con i propri figli.

Buona la prima, quindi , e appuntamento a gennaio per il prossimo open day.