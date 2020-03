Poche parole e spazio alle immagini e alle emozioni. In questo momento davvero difficile, inutile ripetercelo, le sensazioni e le emozioni si susseguono e trovano spazio e forma nei modi più diversi. Luigi Corsiero ha voluto dedicare una video – lettera d’amore alla sua, alla nostra Maddaloni, ai suoi abitanti, a tutti: in questo momento così delicato bisogna resistere per tornare a vivere tanti momenti come nelle immagini che Luigi ci ripropone. Buona visione!