Qualcosa si inizia a sbloccare in città, segno che possiamo iniziare una ripresa lenta e graduale.

Il primi segnale di apertura è per le persone con disabilità intellettiva o affette da autismo. Per loro, previa richiesta ai servizi sociali, da inviare entro giorno 23, con allegata certificazione medica, sarà consentito accedere alla villa comunale di via Imposimato dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Potranno essere accompagnati da una sola persona.