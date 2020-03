Maddaloni. L’Albero della Vita e l’Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo” di Maddaloni: Coronavirus, i servizi saranno garantiti ma con la GIUSTA ATTENZIONE!

Riceviamo dal presidente Antimo Suppa e pubblichiamo il seguente comunicato, con l’ auspicio che sia dia esempio per tutti i luoghi di aggregazione, nessuno escluso.

L’ Associazione “L’Albero della Vita” e l’ Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo” di Maddaloni , vista l’emergenza generata dalla diffusione del Coronavirus, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020, informa che i servizi saranno garantiti ma con la GIUSTA ATTENZIONE!

Niente allarmismo, ma senso di responsabilità per tutelare i soggetti più fragili e i volontari.

Alla luce delle norme contenute nel decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato a definire in modo unitario il quadro degli interventi per arginare il rischio del contagio del “coronavirus” l’Associazione L’Albero della Vita & L’Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo” continuerà a garantire i servizi seguendo nuove modalità che hanno lo scopo di tutelare tanto gli assistiti quanto gli operatori e volontari, mantenendo ferma l’attenzione agli ultimi.

Queste le indicazioni che adotterà l’Emporio Solidale:

– Il Lunedì e il Giovedì gli alimenti recuperati verranno redistribuiti GRATUITAMENTE in buste già confezionate, su appuntamento con le singole famiglie, evitando gli assembramenti all’ interno della struttura;

– Il Mercoledì e il Venerdì saranno dedicati alla redistribuzione di abbigliamento, entrerà una persona (famiglie iscritte) per volta per 10 minuti.

In questo momento difficile, siamo chiamati ad agire con un ancora maggiore senso di responsabilità e al tempo stesso assicurare l’assistenza necessaria ai soggetti socialmente più deboli. Invitiamo le famiglie che seguiamo ad attenersi scrupolosamente a queste indizioni.