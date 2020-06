Maddaloni. L’amara riflessione sulla fiera sommersa dai rifiuti

Poche ore dalla pubblicazione del nostro video e foto reportage sull’area della fiera settimanale sommersa dai rifiuti, con stormi di gabbiani che la sorvolano e vi si fermano in cerca di cibo, e ci è giunta in redazione questa nota, inviataci alcuni cittadini maddalonesi. Una riflessione, tra amarezza e delusione, delle condizioni in cui versa Maddaloni e della difficoltà che pare incontrare per uscirne e trovare una strada che le faccia risalire la china. Un precipizio in cui è caduta in modo lento ed inesorabile negli ultimi anni e dal quale fatica a risalire.

“La città sommersa dai rifiuti; i cittadini stanchi di un servizio pagato dai contribuenti profumatamente che stenta a decollare. I cittadini sono stanchi di promesse di risoluzioni da parte dell’amministrazione comunale che non fa multe alla società Buttol Srl. Come mai non vengono sanzionati? Dubitare è lecito. Speriamo nella risoluzione del problema quanto prima. Il sindaco, che in campagna elettorale si ergeva paladino della giustizia ora la faccia la giustizia promessa. Perchè non procede nei confronti della ditta Buttol? Chiediamo risposte. Ne abbiamo il diritto”

Firmato: cittadini delusi