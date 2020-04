Maddaloni. L’ANFI dona colombe agli operatori del territorio

Protezione civile e guardie ambientali sono tra i protagonisti silenziosi di questa battaglia, sentinelle del territorio e al servizio della cittadinanza. L’ANFI, che in città ha ripreso nuova linfa da quando è presidente Giuseppe Farina, si è ricordato di loro in occasione della Pasqua, un gesto simbolico ma che ha un grande significato di riconoscenza per il loro operato. Stamane in presenza del Sindaco Andrea De Filippo e di quasi tutti gli assessori della sua giunta, l’ ANFI ha donato alla Protezione Civile e alle guardie ambientali le colombe pasquali in segno di stima per il servizio che svolgono nei confronti della cittadinanza.