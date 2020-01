Maddaloni. L’anno si chiude in positivo per la solidarietà

L’associazione L’Albero della Vita O.D.V. – Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo” Maddaloni (Ce)comunica i dati relativi all’ultimo TRIMESTRE “OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE” dell’Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo” 3R (Recupero, Riciclo e Redistribuzione) e quindi i dati dell’intero anno 2019. – Ci teniamo a precisare che L’Ass. L’Albero della Vita è iscritta al Registro Regionale della Associazioni di Volontariato con decreto n.212 del 17/03/2016 e pertanto tutto il nostro operato viene rendicontato e depositato presso gli organi competenti- afferma il presidente Suppa . Inoltre l’associazione vuole anche ringraziare quanti collaborano con l’attività che svolge quotidianamente sul territorio: Banco Alimentare della Campania, LIDL di Santa Maria A Vico, Eurospin di Maddaloni, la Ditta De Lucia, la Ditta Rispo, il Pastificio Reggia, la Ditta Badia, la Ditta Surgelit, Vaganova Center Ballet, la A.G.SERVICE S.P.A., il negozio il Buongusto in Tavola , la compagnia “Il Borgo 2.0”,gli studenti degli istituti del Liceo Classico Giordano Bruno , del Liceo Statale “Don Gnocchi” ’ e della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore d’Angelo con i rispettivi Dirigenti, i TANTI Privati che, anche con il loro contributo economico, hanno creduto in questo progetto ed hanno reso possibile arrivare a queste cifre. Un Grazie speciale va al Sig. Del Monaco Salvatore, marito della compianta Angela Eliseo a cui è dedicato L’Emporio della Solidarietà, per il suo sostegno e al Sig. Capocelli Mario per aver ristrutturato gratuitamente la sede dell’Emporio della Solidarietà.

Si ribadisce con orgoglio che gli alimenti raccolti sono stati redistribuiti GRATUITAMENTE a persone che hanno certificato di essere in stato di indigenza tramite ISEE e che tutto il lavoro svolto dai volontari viene retribuito solo con il sorriso delle persone che aiutiamo e con nient’altro di diverso. Un Grazie particolare a tutti coloro che chiedendoci aiuto, ci aiutano a capire il vero Senso della Vita.

NELL’ ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2019 SONO STATI RECUPERATI E REDISTRIBUITI GRATUITAMENTE 8.506,00 Kg.

TOTALE ALIMENTI RECUPERATI E REDISTRIBUITI ANNO 2019: 25.968,74 Kg e circa 8.000,00 Kg di Indumenti usati.

GRAZIE ANCORA E CREDETE SEMPRE IN NOI, NON CI LASCIATE SOLI.

CON STIMA, I VOLONTARI DELL’ASS. L’ALBERO DELLA VITA- EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ “ANGELA ELISEO”.

BUON 2020.