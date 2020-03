Maddaloni. L’appello alla solidarietà del cav. Gioacchino Di Lillo

Riportiamo integralmente l’appello che il cav . Di Lillo ha rivolto a tanti amici e colleghi del settore delle forze dell’ordine per implementare la catena della solidarietà e dare il suo contributo al sostegno sociale delle famiglie in difficoltà

“Sono Nino di Lillo e molti di voi mi conoscono da molto tempo e ho voluto creare questo gruppo di amici che comunque hanno a che fare con il mondo militare e ffoo. Cosa vi chiedo.

In questo momento la CRI di Maddaloni sensibile al problema di famiglie in difficoltà e tramite un collega che io personalmente stimo e voglio bene e ci garantisce, maresciallo della Guardia di Finanza Alfredo Varra, ho pensato che se ognuno di noi donasse una piccola cosa consistente in generi alimentari, qualche famiglia potrebbe in questo momento mangiare almeno una volta al giorno. Ci sono casi disperati che vorremmo aiutare. Mi fido solo della CRI di Maddaloni e del collega Alfredo. Chiunque volesse donare qualcosa lo può fare direttamente chiamandolo e sarà lui stesso con i volontari della Cri a ritirare presso la vostra abitazione, mantenendo le misure precauzionali. In questo gruppo ci sono militari, civili e appartenenti alle forze dell’ordine miei parenti, amici e conoscenti. Grazie per la disponibilità e non vi preoccupate laddove non vi dovesse interessare l’iniziativa posta in essere. Grazie mille”

Apprendiamo dalla Croce Rossa che al momento servirebbero:

Pelati;

scatolame (fagioli, piselli, lenticchie);

olio x friggere;

zucchero;

Tonno;

Latte a lunga conservazione;

pacchi di biscotti da 500 gr.

Chiunque volesse contribuire può contattare la Croce Rossa o la Caritas Parrocchiale di Sant’Aniello Abate.