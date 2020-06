Maddaloni. L’applicazione delle norme anticovid genera spreco di soldi pubblici

Da circa un mese sono stati installati due gazebo nei pressi degli accessi dell’ASL di Maddaloni in via Vallone. I due gazebo, a quanto pare, dovevano servire a regolamentare e contingentare gli ingressi ai vari uffici ed ambulatori secondo le norme covid, ma come si vede dalla foto, sono a tutt’oggi, completamente vuoti ed inutilizzati. Intanto le persone fanno la fila, sotto il sole o sotto la pioggia, all’esterno del palazzo, senza il rispetto dei distanziamenti imposti, creando comunque degli assembramenti che non dovrebbero verificarsi. Ricordiamo ai nostri lettori che nei due edifici del parco Giuliana, in cui si trovano gli uffici e gli ambulatori dell’ASL, ci sono anche private abitazioni. Ciò vuol dire che quell’ingresso è l’accesso anche per gli appartamenti dei residenti, privati cittadini, che si vedono costretti a fare lo slalom tra le persone per entrare ed uscire da casa propria. Cosa che prima del coronavirus non accadeva quasi mai, in quanto gli accessi erano liberi e non intervallati.

A tutto ciò, come ciliegina sula torta, va aggiunto che, pare che questi gazebo inutilizzati, oltre ad occupare, a questo punto inutilmente, uno spazio pubblico, abbiano un costo mensile piuttosto elevato.