Maddaloni. Lavori in corso… o forse no?

Maddaloni città di cantieri. Oggi, come anticipato da RFI e dal sindaco De Filippo, sono finalmente iniziati i lavori per la demolizione e ricostruzione del Ponte Vapore. E, se tutto va secondi i piani, nel giro di qualche mese, si potrà transitare di nuovo su via Cancello senza fare giri immensi.

Intanto il consigliere di opposizione Tenneriello chiede all’amministrazione di delucidare la cittadinanza relativamente ad altri 2 cantieri interni alla città. Il primo, inerente il crollo della casa comunale del 2011 che vede, a distanza di 10 anni un indefinibile struttura al centro della città. Il secondo invece riguarda il vecchio istituto De Nicola, nel cuore del centro storico, in località Trivio: qui i lavori erano partiti oltre un anno fa, ma al momento, la situazione è ferma. Di seguito riportiamo il testo integrale dell’interrogazione.