Maddaloni. L’avvocatura ai tempi del coronavirus

Il giorno 30.4.2020 alle ore 16,00, si terrà il primo evento di formazione professionale in web dal tema “L’Avvocatura al tempo del coronavirus”, con il programma di cui alla allegata locandina.

L’ evento è organizzato dall’ Associazione Avvocati Calatini con sede in Maddaloni (Caserta), sotto l’egida dell’ Ordine degli Avvocati di S.Maria C.V.

L’importanza dell’evento risiede nel fatto che esso sarà il primo evento in tema di formazione professionale tenuto in web e sarà anche il primo tavolo di discussione relativo all’ aspetto tecnico della celebrazione da remoto della udienza civile innanzi il Giudice di pace, fino ad oggi mai trattato, rispetto a quello innanzi il Tribunale per cui è già prevista l’adozione di un protocollo.