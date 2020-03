Maddaloni. Le strade sono pulite

A seguito della nostra segnalazione sui cumuli di rifiuti in centro, in particolare in via Maddalena, il Sindaco Andrea De Filippo e l’assessore Salvatore Liccardo hanno effettuato un sopralluogo nelle strade segnalate ed un giro perlustrativo della città per verificare si ci fossero rifiuti.

Non sono stati trovati rifiuti in strada. Probabilmente la raccolta in alcuni punti sarà avvenuta con ritardo, ma è comunque avvenuta.

L’assessore coglie l’occasione per invitare i cittadini a rispettare il calendario della raccolta differenziata e a non depositare in strada fuori orario e rifiuti diversi da quelli previsti dal calendario stabilito dalla ditta che provvede alla raccolta differenziata