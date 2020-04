Maddaloni. Le visiere di KromLaboro per il personale dell’ospedale

La tecnologia della stampa 3D è una realtà consolidata in città già da qualche anno. E anche i ragazzi di KromLaboro, coordinati da Michele Turco hanno voluto offrire il loro contributo in questa battaglia. Vicini di casa del locale ospedale, oggi centro Covid, hanno realizzato per tutto il personale un dispositivo di sicurezza facciale: si tratta di visiere di protezione occhi ( face shield). Il dispositivo di protezione individuale è realizzato in stampa in digitale 3D. Le visiere sono state realizzate e donate al Comune dal Laboratorio KromLaboro. Ieri il Sindaco Andrea De Filippo le ha consegnato , al primario rientrato dalla pensione dott. Pellegrino Sposito De Lucia.