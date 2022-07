Maddaloni. L’elenco delle strade in cui mancherà l’acqua tra venerdì e sabato

Maddaloni – Con una comunicazione è stato reso noto dal comune di Maddaloni l’elenco dettagliato delle strade in cui mancherà l’acqua per i lavori alla condotta idrica dalle ore 22.00 di venerdì 15 luglio per 18-22 e comunque fino al termine dei lavori.L’acqua mancherà in via Appia e traverse, Via Montella (tratto compreso tra via Appia e il civico 35 di via Montella).

Si registrerà inoltre una forte riduzione della pressione idrica con maggiore incidenza ai piani alti degli edifici sulle seguenti vie: Via Napoli e traverse, via Serao, Via Colletta, via Sani, via Cappella Mastrantuono, via Viviani, via Carrarone, Via Moro, Via Starzalunga, via Ficucella, via Cornato e traverse; e ancora nella periferia est in via della Sapienza, via Pioppolungo (tratta linea ferrata), via Lamia e via Lima. Infine via Cancello (tratto compreso tra il cavalcaferrovia e il confine del comune di San Felice a Cancello), via Grotticella, via Monaca e via Calabricito.