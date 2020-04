Maddaloni. L’Emporio Solidale aiuta il Luna Park

Tempi duri per tutti. L’Emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova ogni settore della nostra società. Stamattina un nuovo grido d’aiuto arriva a Maddaloni: dopo il Circo Romina Orfei che staziona nel Comune di San Nicola la Strada, sono stati consegnati aiuti alimentari anche a 10 famiglie del Luna Park – Canterini Group di Caserta.

I volontari non si fermano: l’ Associazione L’Albero della Vita e L’Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo” sono davvero instancabili. E riescono anche a trovare la forza per essere originali ed innovativi . Prendendo spunto dalla saggezza degli antichi , oltre ad alimentare il corpo ritengono opportuno che bisogna alimentare anche la MENTE. E perchè no, approfittare della quarantena per leggere un bel libro. Nelle buste contenente gli aiuti alimentari, infatti, stanno inserendo anche dei libri, visto il tempo libero che ognuno di noi ha in questo periodo. Buon appetito e buona lettura.