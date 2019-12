Maddaloni. Lettera dell’On. Del Monaco contro i botti di Capodanno

NO AI BOTTI!

INQUINANO L’AMBIENTE, FANNO TANTE VITTIME E SOPRATUTTO INGRASSANO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

PASSA PAROLA NO SECCO QUALSIASI FUOCO PIROTECNICO MA SOLO AL CALORE DI UN ABBRACCIO ED UN MERAVIGLIOSO 2020

Vi chiedo di condividere questo mio messaggio grazie

Cari amici, voglio riproporvi la lettera scritta da me a dicembre del 2014, con una specifica richiesta di divulgarla tra tutti i vostri amici e i vostri gruppi. Lo scorso anno siamo riusciti ad avere dei risultati, che potrebbero essere maggiori se maggiormente pubblicizziamo questa nostra intenzione di stare lontani da qualsiasi polvere pirica. Sicuramente possiamo festeggiare l’inizio del nuovo anno sostituendo i petardi con la forza di un abbraccio e di un sorriso. Nel ringraziarvi anticipatamente del vostro contributo vi saluto fraternamente. Antonio del Monaco

No Botti, No petardi, ma tanto tanto amore verso gli indigenti…

Vi chiedo e vi supplico di non usate esplosivi nella notte di Capodanno, ed avere il coraggio, a partire da me, nel dare un calcio, simbolico, a qualsiasi forma di petardo e fare un nobile atto d’amore, utilizzando quei soldini per fare un’opera di bene. Sicuramente, ciò allontanerà da noi il rischio dell’esplosione accidentale, che ogni anno, provoca morti e feriti, facendo, contemporaneamente, solidarietà genuina che riaccende il nostro cuore, rendendolo felice molto più di qualsiasi fuoco d’artificio.

Pensiamo alla gioia di poter donare un piatto di pasta a chi non ha la possibilità.

Nel ringraziarvi di condividere questo mio spontaneo, semplice e vero appello vi riporto di seguito, i danni che può causare un petardo.

Visto che si avvicina l’ultimo dell’anno vorrei chiedervi che danni può fare un petardo ad una mano?

Avete mai visto una mano danneggiata dall’esplosione di un grosso petardo?

L’immagine potrebbe turbarvi…

La foto che vedete si riferisce al terribile aspetto in cui si presentava la mano di uno sfortunato giovane settentrionale di 22 anni vittima di un incidente da fuochi d’artificio qualche anno fa. La mano fu amputata al polso.

Ogni anno circolano i “soliti appelli” a prestare la massima attenzione nell’uso dei botti, e anche se probabilmente servono a poco, il cui rispetto è sintomo di civiltà (da parte delle istituzioni) e di intelligenza e sensibilità (da parte delle persone).

Mentre gli articoli “di prediche” vengono scarsamente considerati dall’universo giovanile, probabilmente una foto vale più di cento parole, e rimane più impressa nella mente di coloro che, accendendo artefizi pirotecnici, si è sottoposto al rischio di fare questa fine: nessuna precauzione può escludere i rischi derivanti da difetti di fabbricazione che possono comportare l’esplosione anticipata, quasi immediata. E considerando che la maggioranza dei “botti” sono di produzione cinese, è facile immaginarne l’affidabilità: discorso che riguarda anche quelli “artigianali” molto diffusi nel napoletano.

I ‘botti’ fanno male non solo alle persone

Non si tratta, infatti, solo di un’usanza pericolosa che ogni anno provoca centinaia di feriti, anche gravi, che, al di là degli incidenti, costituisce comunque un problema serio per la salute, in particolare per bambini, anziani ed animali”.

Sono pericolosi tutti i botti, non solo quelli illegali, ma anche quelli legali usati correttamente. Oltre agli incidenti provocati da un uso improprio dei fuochi d’artificio, anche quelli “perfettamente esplosi, senza inconvenienti, provocano un pericoloso aumento delle polveri sottili”.

Inoltre, è accertato che i botti, se fatti esplodere vicino ad animali domestici, possono produrre in questi danni irreversibili che vanno dalla morte (spesso per la paura si buttano dai balconi) allo spavento, alla follia, ai danni all’udito. E’ bene sapere, “che in questi casi trova applicazione il nuovo articolo del codice penale sul reato di maltrattamenti degli animali”.

Riguardo ai danni provocati dai “botti” agli animali, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) tenta una stima, contando 5.000 animali che perdono la vita ogni anno nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Tra le vittime, oltre 500 cani e altrettanti gatti, nonché uccellini e animali del bosco che muoiono letteralmente di paura.

Inoltre attenzione ai petardi inesplosi, possono rappresentare un pericolo anche dopo ore, infatti spesso raccolti da ragazzi esplodono causando danni irreparabili. Nel salutarvi fraternamente vi rinnovo l’invito ad un Atto d’amore che farà esplodere la felicità della nostra essenza e non avviciniamoci ai botti perché ingrassano solo le tasche di coloro che li fabbricano e tra questi anche appartenenti alla criminalità organizzata.

Vi ringrazio anticipatamente nel seguire il mio consiglio e sono sicuro, che almeno mille persone collegate mi manderanno un messaggio di solidarietà effettuata al posto dei fuochi d’artificio.

Un abbraccio di esplosivita’fraterna Antonio del Monaco