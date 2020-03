Maddaloni. L’I.C. “A.Moro” mette a disposizione una task force di psicologi

Il periodo storico che stiamo attraversando, caratterizzato da reclusione e motivata paura di contagio, costringendoci a ritmi di vita inusuali e giornate intere in casa, metterebbe a dura prova l’equilibrio psicologico di chiunque. Per dare una mano alla sua comunità scolastica, docenti e famiglie, la preside Ione Renga ha attivato un servizio di supporto psicologico a distanza, con 4 valide professioniste che , telefonicamente, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, sono a disposizione di chi vorrà contattarle. I numeri di telefono sono nella locandina in basso.

Le psicologhe sono la dott.ssa Mariavittoria Lerro, psicologa e psicoterapeuta; la dott.ssa Daniela Senneca; la dott.ssa Mariangela Memola e la dott.ssa Ada Albachiara.