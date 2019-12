Maddaloni. Lutto in città. Muore noto barista

Generazioni di giovani hanno frequentato il suo bar in piazza e anche se non lo gestiva più lui tutti lo conoscevano. Per tutti in piazza gen. Ferrara ( piazza Fontana) era semplicemente il bar di Aniello. Un luogo di incontro transgenerazionale, per incontrarsi quando non si usavano ancora o quasi i cellulari, per condividere una birra e tante serate di risate e di quel sapore semplice che non riusciamo più a recuperare. I ragazzi della piazza ormai donne e uomini un po’ nostalgici di quei tempi ti salutano. Ciao Aniello!