Maddaloni. Morto Gaetano Giglio ex presidente della Pro Loco

“Grazie a tutti per esserci sempre … la mia forza e la mia volontà di combattere arrivano sempre dal vostro immenso amore per me .Vi amo tutti .”

Questo il suo ultimo.commovente post su Facebook, risalente a ieri. Nel pomeriggio poi ha accusato un malore. Prontamente ricoverato all’ospedale di Caserta, nel pomeriggio, poco dopo ha smesso di vievere. Gaetano Giglio, cl. 1937 é stato per oltre 10 anni il presidente della Pro Loco di Maddaloni, promuovendo il territorio con la sua dedizione. Con la sua presidenza Maddaloni saltò anche agli onori della cronaca nazionale, partecipando ad una trasmissione di Rai 1 per una sagra del carciofo.

La redazione esprime il suo cordoglio alla famiglia e ai suoi concittadini.