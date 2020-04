Stiamo tentando di sconfiggere un virus, ma altri mali sono alle porte e colpiscono inesorabilmente .Aveva solo 29 anni Adriana Caturano e una bimba di solo tre mesi. Un’altra tragedia stamattina colpisce Maddaloni. Un’altra giovane vita stroncata da un brutto male scoperto per caso, da poco, e che non le ha lasciato scampo. Non ci sono parole solo incredulità, sgomento e dolore.