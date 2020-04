Maddaloni. Muore tragicamente giovane militare.

Si chiamava Lorenzo Tramontano aveva 33 anni e si era sposato da solo due mesi. Una vera e propria tragedia si è consumata stamane all’ alba sulla A2 del Mediterraneo. L’uomo viaggiava tra Eboli e Campagna quando la sua auto, una Fiat 500 che andava in direzione sud, è finita contro le barriere di protezione e poi si è ribaltata. Non si sa se una distrazione, un colpo di sonno. Un ragazzo tranquillo, che amava ballare ed era tifoso del Napoli. Una vita distrutta con tutti i suoi sogni e progetti da realizzare. Viaggiava da solo. L’impatto è stato così devastante che non c’è stato nulla da fare. Il giovane ha perso la vita sul colpo. Si tratta di un militare in servizio a Persano. Figlio di un poliziotto, lascia la famiglia, la moglie e un fratello.