Maddaloni. Nasce il carrello solidale

L’iniziativa “Carrello Raccolta Alimentare” nasce per dare un supporto alle famiglie in difficoltà di Maddaloni. Idea nata in queste sere in una riunione in video conferenza tra i briganti calatini capitanati da Giosuele Struffolino. Nel gruppo anche il consigliere di opposizione Edo Tontoli. Si sono organizzati così:

Presso le attività commerciali, che hanno aderito o che aderiranno all’iniziativa, sarà possibile acquistare prodotti per il “carrello solidale”.

Ogni attività commerciale metterà un carrello vuoto o una postazione (come punto raccolta) e ognuno può lasciare uno o più *prodotti che intende offrire.

Tutti i beni raccolti verranno consegnati (attraverso la Protezione Civile e i volontari autorizzati) all’Associazione Albero della Vita – Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo” già attiva sul territorio (partner ufficiale Banco Alimentare della Campania; collaborazione con il Comune di Maddaloni per l’emergenza Covid-19).

Questo è l’elenco delle attività che hanno aderito e che sarà aggiornato di continuo:

Elenco Supermercati

1. 3V, via Maddalena, Maddaloni;

2. 3V, via S. Francesco d’Assisi;

3. Decò, via Orazio De Carlucci, Maddaloni;

4. Market da Francesco, via Roma Maddaloni;

5. Decò, via Napoli, Maddaloni;

6. Pellicano, via Pietro Colletta, Maddaloni;

Elenco Negozi di articoli sanitari:

1. Punto Baby, via Giacomo Sani, Maddaloni;

*Servono beni di prima necessità ovvero pasta, latte a lunga conservazione, farina, biscotti, zucchero, pelati, scatolame vario, pannolini, omogeneizzati e altri prodotti necessari.