Maddaloni. Nessun arresto per F.Z. solo una perquisizione in via Appia

Maddaloni. Nella giornata di ieri , sabato 16 maggio 2020, la nostra testata ha raccontato di una perquisizione da parte della Polizia di Stato in un appartamento sito in Via Appia dove è domiciliato F.Z. 35enne della zona. Nellarticolo abbiamo scritto che gli Agenti hanno rinvenuto all’interno dell’ appartamento un quantitativo tale di cocaina da far scattare l’ arresto dell’ uomo.

Oggi, domenica 17 maggio 2020, siamo nelle condizioni di poter raccontare più dettagliatamente l’ accaduto e, come nostra abitudine, per onore alla verità la riportiamo.

Nel pomeriggio di venerdì 15 Maggio 2020, diversi agenti della Polizia di Stato ( 6-7) hanno fatto irruzione nell’appartamento di F.Z. in via Appia a Maddaloni.

Dopo una perquisizione accurata della casa gli Agenti hanno rinvenuto 6 grammi di cocaina.

Una dose, quella ritrovata, che potrebbe rientrare nel quantitativo previsto per ” uso personale” tanto che F.Z. non è stato arrestato, come nell’ articolo precedente avevamo riportato, ma si è recato, dietro invito della Polizia, in caserma, accompagnato dal fratello insieme al quale ha fatto subito dopo ritorno a casa.

Attualmente F.Z. si trova presso il proprio domicilio senza nessuna misura cautelare nei suoi confronti