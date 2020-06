Maddaloni. Nessun cambio di casacca per Russo e Di Nuzzo

Ci è giunta in redazione la smentita di una dichiarazione attribuita al Presidente della provincia Giorgio Magliocca, in cui si asserirebbe che i 2 consiglieri di maggioranza Michele Di Nuzzo e Domenico Russo avrebbero aderito a Forza Italia.

I 2 consiglieri affermano : ” Siamo convinti si tratti di un equivoco, confermiamo la nostra adesione al gruppo consiliare derivante dalla lista a sostegno del sindaco Andrea De Filippo, con la quale siamo stati eletti, e, pur nutrendo nei confronti del Presidente Magliocca sentimenti di amicizia e ottimi rapporti, non abbiamo formalizzato nessuna adesione e non pensiamo di farla in futuro.”

Precisano, fugando ogni dubbio, di rimanere con il gruppo ” De Filippo Sindaco”