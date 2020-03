Sono 8 i contagiati ad oggi in città di cui una deceduta ieri purtroppo. Di questi solo 3 ricoverati ma in fase di miglioramento, 4 in isolamento domiciliare.

Da ieri giro un bollettino ASL che riporta 9 contagi, ma a quanto pare è errato.

Dei tamponi effettuati ieri, 5, tutti sono risultati negativi.

Questa la comunicazione del sindaco stamane.