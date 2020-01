Maddaloni. Nonnina inciampa in un cratere

Non fanno più notizia le buche in città, non si contano le voragini in centro e in periferia, nel basolato e nell’asfalto. Maddaloni ha più crateri della superficie lunare e chi ci si imbatte ( cosa molto frequente) paga di tasca propria danni alle autovetture e rischia l’incolumità. Val la pena continuare a parlarne per aggiornare la mappa delle buche o evidenziare il peggioramento di quelle già esistenti. Quella di cui vi parliamo oggi è in via Ponte Carolino, pieno centro storico, dove ancora qualche attività commerciale resiste in un quartiere popolato da tanti anziani, vittime privilegiate di questa voragine che aumenta di profondità ogni giorno che passa. E qui, dove qualche ragazzo osa ancora andare in bici, ovviamente rischia anche lui. Questa volta è toccato ad un’anziana donna che per fortuna ha riportato solo qualche contusione. Questa volta. Ma bisogna sempre attendere il peggio?