Maddaloni. Nota macelleria raccoglie l’appello dei Briganti Calatini

Domani è Pasqua, e seppur in un clima surreale e sofferto, ogni famiglia celebrerà questo giorno. Al sacro si sa fa da contraltare sempre il profano, nel senso che , queste giornate, specie per noi al Sud sono soprattutto momenti da trascorrere a tavola con qualche piatto insolito e più particolare.

Ma quest’anno sappiamo tutti quanto sia difficile per molti che anche in passato difficoltà non ne hanno avute. Perciò i briganti calatini, che tanto si stanno prodigando in città, avevano lanciato un appello soprattutto alle macellerie della zone. Con i carrelli si sono raccolti generi non deperibili: ora si voleva provare a fare di più.

L’unico ad aver raccolto questo appello è stato il Centro World Carni che ha donato diversi kg di carne. A questi che i briganti ringraziano a nome dei cittadini destinatari, si sono aggiunti privati cittadini che, con somme in denaro, hanno integrato questa spesa.

Nonostante il Covid, e grazie alla solidarietà di molti, domani sarà Pasqua.