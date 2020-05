La ECOSAN ITALIA s.rl. effettuerà la 2° disinfestazione adulticida associata alla disinfezione lunedì 11 maggio a a partire dalle ore 22:00. mentre nei giorni 19 e 20 maggio ci sarà la 5° derattizzazione a partire dalle ore ore 8:30. Gli interventi riguarderanno tutto il territorio comunale.

Ricordiamo che questi interventi sono di competenza dell’ASL , che sta agendo periodicamente per tenere sempre alto il livello di igiene per questi aspetti in tutti i comuni della provincia.