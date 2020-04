Maddaloni. Nuovo sodalizio tra i Briganti Calatini e i Falchi PS

Chiusa una collaborazione un’altra è già alle porte. I Briganti Calatini continuano nella loro opera di solidarietà con carrelli e salvadanai e , superata la frizione con un’associazione del territorio, intessono nuovi rapporti.

Ieri si è costituito un nuovo sodalizio con i Falchi PS , un’ associazione che costituitasi qualche anno fa esiste ed opera in tante città del meridione.

L ’Associazione Falchi PS, fondata sull’attività di volontariato a titolo gratuito, nasce con fini di solidarietà sociale e si rivolge alle persone più bisognose che vivono in una condizione di disagio sociale garantendo loro, con uomini e mezzi, la propria presenza in innumerevoli contesti. Tra gli scopi principali :

– sostegno alle famiglie del personale della Polizia di Stato, in servizio od in quiescenza, con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale per familiari affetti da disabilità, vedove/i, orfani e vittime del dovere;

– persone vittime di qualsiasi forma di violenza e soprusi: donne, minori, anti-bullismo, anti-pedofilia, anziani e disabili che non hanno la possibilità di agire autonomamente (se non sostenute da altre organizzazioni);

– sensibilizzazione verso le Istituzioni affinché siano attuate, a livello locale, le disposizioni di legge in merito alla tutela degli Animali e dell’Ambiente;

– attività di protezione civile quali: vigilanza ambientale, vigilanza ittica, vigilanza zoofila, vigilanza eventi con scopo di beneficenza, sportivo, sociale, turistico, scolastico e per imprese/enti.

Ieri i Briganti hanno donato loro una gran quantità di alimenti per sostenere la loro opera di volontariato.